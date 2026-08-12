Protest la Guvern: Activiștii au cerut pedepse mai dure pentru cruzimea față de animale

Organizațiile și voluntarii din domeniul protecției animalelor au cerut autorităților înăsprirea pedepselor pentru cruzimea față de animale și crearea, din 1 ianuarie, a unui departament național pentru protecția și gestionarea animalelor. Solicitările au fost formulate în cadrul unui protest în fața Guvernului, unde participanții au vorbit despre cazuri de cruzime și ucidere a animalelor, dar și despre abandonul tot mai frecvent al animalelor de companie.

Protestatarii au cerut majorarea până la șapte ani a pedepsei cu închisoarea pentru cazurile grave de cruzime față de animale și o investigare mai eficientă a acestor fapte. Ei au solicitat tragerea la răspundere a celor vinovați în cazurile semnalate recent în Șoldănești, Florești, Rezina, Soroca și alte localități.

Totodată, activiștii au cerut un program național pentru gestionarea animalelor fără stăpân și sterilizarea obligatorie a câinilor și pisicilor fără rasă, pentru prevenirea abandonului și reducerea numărului animalelor de pe străzi.

Președintele asociației „Societatea umană”, Karl Luganov, a declarat că autoritățile nu au soluționat problema animalelor fără stăpân și nu au creat structura națională pentru protecția animalelor, deși aceasta ar fi fost promisă. Potrivit lui, în urmă cu un an, activiștii au colectat aproximativ 3.000 de semnături pentru crearea departamentului, însă solicitarea nu a fost soluționată.

Olga Sîrbu, o altă participantă la protest, consideră că lipsa unei pedepse pentru abandonarea animalelor domestice agravează problema. Ea pledează pentru identificarea acestora printr-un registru național și, eventual, prin microcipare, astfel încât proprietarii care le abandonează să poată fi sancționați.

Protestatarii au avertizat că, în lipsa unui răspuns din partea autorităților, ar putea organiza o nouă acțiune de protest.

Într-o reacție, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că autoritățile analizează mai multe opțiuni pentru crearea unei structuri responsabile de protecția animalelor. Potrivit lui, Guvernul urmează să ia o decizie în perioada următoare, după identificarea unei soluții eficiente și consultate cu părțile interesate.