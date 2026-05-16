Reforma administrativă prinde contur în Republica Moldova. Sute de decizii pentru unirea voluntară a primăriilor

Procesul de amalgamare voluntară a primăriilor avansează în Republica Moldova, unde autoritățile locale au adoptat deja peste 500 de decizii privind reorganizarea administrativă. Potrivit unui comunicat al Guvernului, mai multe localități din diferite raioane au început să formeze clustere administrative comune, în încercarea de a atrage investiții mai mari și de a îmbunătăți serviciile publice.

Până în prezent, au fost aprobate 512 decizii de amalgamare voluntară la nivel local. Unul dintre cele mai avansate exemple este în raionul Ungheni, unde 32 de primării au decis să își unească eforturile în structuri administrative mai mari.

Unul dintre clusterele create include localitățile Ungheni, Zagarancea, Mănoilești, Valea Mare, Florițoaia Veche, Cetireni, Unțești și Morenii Noi. Aceste comunități ar urma să beneficieze împreună de investiții estimate la peste 151 de milioane de lei.

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a salutat inițiativa autorităților locale și a declarat că aceasta demonstrează „curaj, responsabilitate și viziune”, contribuind la dezvoltarea comunităților.

Procesul este în desfășurare și în alte regiuni ale țării. În Anenii Noi, 19 primării au inițiat deja procedura de amalgamare voluntară. În Cimișlia, localitățile Javgur, Ialpujeni, Hîrtop, Grădiște și Valea Perjei discută formarea unei administrații comune și stabilirea viitorului centru administrativ, proiectele urmând să beneficieze de aproximativ 20 de milioane de lei.

Și în Basarabeasca mai multe localități își coordonează deja viitoarea structură administrativă, accentul fiind pus pe eficiență și servicii publice mai bune.

Subiectul a fost abordat și la Nisporeni, în timpul unei vizite de lucru a președintei Maia Sandu, unde s-a discutat despre necesitatea informării cetățenilor privind beneficiile reformei administrației publice locale.

Totodată, în raionul Dubăsari, mai multe localități lucrează la crearea unor clustere administrative, considerând că noul model le va ajuta să atragă mai ușor investiții și să implementeze proiecte de dezvoltare.

Pentru a susține reforma, Guvernul oferă stimulente financiare de până la 3.000 de lei pentru fiecare locuitor din localitățile care aleg să își unească administrațiile.