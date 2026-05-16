Chișinăul și Tiraspolul reiau discuțiile despre actele de identitate ale cetățenilor

După o pauză de doi ani, reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului s-au reunit, prin videoconferință, în cadrul grupurilor de lucru pentru asistență juridică și documentarea populației. Discuțiile au avut loc cu sprijinul tehnic al Misiunii OSCE în Republica Moldova.

Potrivit Biroului politici de reintegrare, delegația Republicii Moldova a fost condusă de directorul adjunct al Agenției Servicii Publice (ASP), Iurie Cristea.

În cadrul reuniunii, părțile au abordat subiecte legate de documentarea locuitorilor din regiunea transnistreană și municipiul Bender.

Discuțiile s-au concentrat pe actele de stare civilă, cărțile de identitate moldovenești și accesul cetățenilor din regiune la serviciile oferite de ASP.

Reprezentanții de la Chișinău au informat partea transnistreană despre cadrul legal aplicabil proceselor de înregistrare a faptelor de stare civilă și de documentare a populației.

Totodată, partea moldovenească a solicitat din nou Tiraspolului să elimine restricțiile considerate ilegale privind libera circulație a persoanelor care dețin acte de stare civilă electronice emise de autoritățile Republicii Moldova.

Potrivit Biroului politici de reintegrare, această problemă a fost semnalată în numeroase plângeri venite din partea locuitorilor din Zona de Securitate.

În ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, reprezentanții Chișinăului au reiterat necesitatea respectării drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, precum și respectarea strictă a legislației naționale privind prelucrarea și transmiterea datelor personale.

În cadrul reuniunii a fost abordată și problema colecțiilor arhivistice ale actelor de stare civilă create înainte de anul 1945, inclusiv registrele bisericești care conțin astfel de documente din regiunile de est ale țării.

Părțile au discutat despre identificarea unor soluții care să permită accesul specialiștilor în domeniul documentării populației la aceste materiale arhivistice.

La rândul lor, reprezentanții de la Tiraspol au declarat că au apărut „noi probleme în domeniul documentării cetățenilor”, pe care le atribuie unor „decizii unilaterale și necoordonate” ale autorităților moldovenești.

Potrivit acestora, problemele vizează, în special, „refuzul de a elibera cetățenilor documente originale pe hârtie”.

De asemenea, reprezentanții regiunii transnistrene au susținut că autoritățile de la Chișinău „au refuzat categoric contactul și cooperarea practică cu oficiile de stare civilă din Transnistria”, precum și elaborarea unui mecanism de schimb de informații care să conțină date cu caracter personal.