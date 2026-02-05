Grav accident la Strășeni: O mașină a Poliției, făcută zob

Un grav accident rutier, cu implicarea unei mașini de Poliție, s-a produs noaptea trecută la Strășeni.

Potrivit mai multor surse de pe Telegram, un polițist a suferit traumatisme și a fost transportat în stare gravă la spital.

În imaginile publicate pe rețelele sociale se vede că automobilul a fost grav avariat.

Deocamdată nu se cunosc starea polițistului și circumstanțele producerii accidentului.

Știri.md a solicitat informații de la Poliție, însă nu am primit încă un răspuns.