Actualitate
Grav accident la Strășeni: O mașină a Poliției, făcută zob
Un grav accident rutier, cu implicarea unei mașini de Poliție, s-a produs noaptea trecută la Strășeni.
Potrivit mai multor surse de pe Telegram, un polițist a suferit traumatisme și a fost transportat în stare gravă la spital.
În imaginile publicate pe rețelele sociale se vede că automobilul a fost grav avariat.
Deocamdată nu se cunosc starea polițistului și circumstanțele producerii accidentului.
Știri.md a solicitat informații de la Poliție, însă nu am primit încă un răspuns.