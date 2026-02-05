Șase școli au fost închise astăzi din cauza vremii nefavorabile

Elevii din șase școli din țară nu au ieșit joi la lecții din cauza poleiului. Orele vor fi recuperate fie sâmbătă, fie prin completarea orarului de bază.

Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării au precizat că cele șase instituții de învățământ sunt din municipiul Chișinău, precum și din raioanele Edineț, Ialoveni și Telenești. Potrivit MEC, administrațiile școlare urmează să stabilească până la finele anului modul de recuperare a orelor.

Totodată, procesul educațional a fost organizat online în 219 școli, majoritatea din municipiul Chișinău, iar celelalte din raioanele Călărași și Strășeni. Alte opt instituții din raioanele Râșcani, Sângerei și Șoldănești și-au desfășurat activitatea în format mixt, cu prezență fizică și online.

Elevii din majoritatea școlilor din țară au fost prezenți astăzi la ore, iar în unele instituții lecțiile au început la ora 09:00.