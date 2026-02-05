Toate școlile din municipiul Bălți vor fi închise mâine. Ce spune primarul

Procesul educațional în toate instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Bălți se va desfășura în format online vineri, 6 februarie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a riscului sporit generat de polei.

Decizia este prevăzută într-un Ordin emis de Direcția Învățământ, Tineret și Sport a municipiului Bălți, privind sistarea activității cu prezență fizică în instituțiile de învățământ primar și secundar.

Ulterior, primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat public că toate instituțiile de învățământ vor trece la învățământ la distanță, Ordinul fiind deja transmis conducerii școlilor.

„Din păcate, condițiile meteo continuă să se înrăutățească. În pofida tratării cu material antiderapant, pe carosabil și mai ales pe trotuare se formează polei. Codul Galben de pericol meteorologic se va menține și mâine. În aceste condiții, noi am luat decizia de a transfera toate școlile din municipiul Bălți la învățământ la distanță. Ordinul respectiv este deja transmis conducătorilor instituțiilor de învățământ.

Este o măsură menită în primul rând să asigure siguranța copiilor, cadrelor didactice și părinților. Serviciile comunale continuă să lucreze în regim intensiv — se efectuează permanent tratarea drumurilor și trotuarelor.

Vă rog pe toți să fiți cât mai prudenți pe străzi și, pe cât posibil, să limitați deplasările care nu sunt strict necesare. Aveți grijă de voi și de cei dragi”, a scris edilul pe Facebook.

Potrivit Ordinului emis, recuperarea orelor sau organizarea procesului educațional online se face conform deciziei administrației fiecărei instituții, însă pentru ziua de vineri autoritățile locale au stabilit desfășurarea lecțiilor exclusiv în format online.