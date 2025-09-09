Chișinăul, transformat în cimitir de rable

Străzile capitalei sunt sufocate de mașini abandonate, lăsate cu lunile sau chiar cu anii, fără ca autoritățile să intervină. În sectorul Râșcani, locuitorii se plâng de vehicule cu geamuri sparte, roți dezumflate și fără numere, care nu doar că ocupă locurile de parcare, dar devin și adăposturi improvizate pentru oamenii străzii.

Responsabilitatea este aruncată dintr-o parte în alta. Pretorul susține că Poliția trebuie să identifice proprietarii și să evacueze rablele, însă instituțiile se eschivează, regulile nu sunt aplicate și totul rămâne blocat la nivel birocratic. În loc de soluții, cetățenii primesc explicații și promisiuni fără finalitate.

Realitatea este că problema se agravează pe zi ce trece. Fiecare vehicul abandonat devine simbol al indiferenței autorităților și al incapacității administrative de a menține orașul curat și funcțional. În timp ce oamenii rămân fără locuri de parcare, rablele se transformă în focare de mizerie și pericol public.

Chișinăul arată astfel ca un oraș abandonat de propriile instituții, unde legea există doar pe hârtie, iar cetățenii sunt lăsați să conviețuiască printre ruine pe patru roți. Haosul rutier nu este doar o problemă de estetică urbană, ci un semn clar al eșecului în guvernarea locală.