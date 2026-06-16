Chișinăul va primi o linie de sortare a deșeurilor: Echipamentul, gata pentru livrare

În cadrul unei vizite la Istanbul, Turcia, reprezentanții Regiei „Autosalubritate”, împreună cu echipa Unității de Implementare a Proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău”, au inspectat și testat linia de sortare care urmează să fie instalată la noua stație de transfer a deșeurilor din sectorul Ciocana al Capitalei.

Linia de sortare face parte din Lotul II al Proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău”, inițiativă în valoare de peste opt milioane de euro, care prevede construcția unei stații moderne de transfer cu o linie de sortare a deșeurilor.

Potrivit autorităților, investiția reprezintă una dintre cele mai importante componente ale procesului de modernizare a sistemului de gestionare a deșeurilor din municipiul Chișinău.

„Noua linie este de ultimă generație și este destinată sortării deșeurilor presortate la sursă. Odată cu punerea sa în funcțiune, Î.M. Regia „Autosalubritate” va putea recupera și valorifica o cantitate mult mai mare de materiale reciclabile, contribuind la reducerea cantității de deșeuri depozitate și la creșterea ratei de reciclare în Capitală”, au precizat soecialiștii.

Astfel, pe lângă activitatea de colectare, transportare și depozitare a deșeurilor, Î.M Regia „Autosalubritate” va deveni și operator de sortare, ceea ce va permite valorificarea eficientă a materialelor reciclabile și reintroducerea acestora în circuitul economic.

După finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a instalațiilor, Chișinăul va dispune de un sistem modern de transfer, sortare și valorificare a deșeurilor, apropiat de standardele europene și orientat spre protecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor.

Reamintim că Proiectul municipal „Deșeuri Solide Chișinău” este cel mai amplu proiect de modernizare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor implementat de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Proiectul este finanțat de Primăria municipiului Chișinău, BERD, BEI ( MF) și E5P, iar valoarea totală a investițiilor depășește 26 de milioane de euro.