Podul Unirii va fi gata la toamnă, dar nu veți putea trece Prutul pe el

După pod, urmează construirea complexului vamal și al poliției de frontieră, precum și a drumului de legătură. Această a doua fază a obiectivului de investiție de la Prut va dura și ea un an și jumătate.

Peste patru luni, perechea de poduri care va traversa Prutul de la Ungheniul românesc la cel moldovenesc va fi gata. Ultimele imagini publicate de cei de la Regionala de drumuri naționale Iași, subsidiara Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, arată că pe malul drept al Prutului se montează deja tablierele. Este vorba de grinzile care formează sistemul de susținere a căii de circulație a podului.

Întreg proiectul costă 151,69 milioane de lei (fără TVA) și include, pe lângă construirea perechii de poduri (câte unul cu două benzi pe fiecare sens de circulație), realizarea drumului de legătură și a punctului de control pentru trecerea frontierei.

De ce nu a început construirea complexului de control al trecerii frontierei

„Configuraţia PCTF a fost actualizată ca urmare a modificărilor solicitate de reprezentanții Autorității Vamale Române și ai Poliției de Frontieră. În acest sens, necesitatea integrării acestor solicitări a determinat reconfigurarea Punctului de Control pentru Trecerea Frontierei (PCTF) față de soluția prevăzută în documentația Studiului de Fezabilitate (SF)”, se arată în răspunsul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii la o solicitare a Ziarului de Iași. Din acest motiv, construirea celor două componente ale proiectului nu s-a putut face simultan.

Dacă lucrările la pod sunt deja în desfăşurare, pentru drumul de legătură și Punctul de Control pentru Trecerea Frontierei este în curs de obținere autorizația de construire, menționează responsabilii ministerului. Cât privește finalizarea acestei părți de investiție, durata șantierului a fost estimată la 18 luni de la data începerii lucrărilor.

Un orizont electoral: vara anului 2028

„Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin CNAIR SA, va realiza infrastructura aferentă complexului vamal, respectiv drumurile, porțile de acces, clădirile, halele și utilitățile de bază. Ulterior, Autoritatea Vamală Română și Poliția de Frontieră vor asigura dotarea clădirilor cu toate echipamentele și elementele necesare pentru funcționarea acestora”, se mai arată în documentul primit de la MTI.

Altfel spus, dacă amenajarea complexului de pe graniță va începe la toamnă, lucrările se vor încheia în primăvara anului 2028. Dotarea birourilor și halelor cu mobilier, respectiv echipament va mai dura cu siguranță câteva luni, ceea ce înseamnă că în vara 2028 am putea să trecem Prutul pe acolo.

După încă doi ani vine și autostrada

Cât privește autostrada A8, va mai dura până când sectorul Iași (DN 24) – Podul Unirii – Ungheni (R. Moldova) va fi gata. Ieri, contestațiile depuse după nominalizarea câștigătorului licitației au fost respinse, iar Compania Națională de Investiții Rutiere poate să încheie contractul cu firma italiană Itinera SPA.

Pe cei 15,5 km de autostradă, sunt prevăzute lucrări de artă ample, inclusiv două tunele, 14 poduri și pasaje, dar și un nod pentru breteaua care va deservi Spitalul Regional și Aeroportul Iași.

Proiectul are o durată totală de 46 de luni, din care 10 luni sunt dedicate proiectării tehnice, iar 36 de luni, execuției lucrărilor. Prin urmare, dacă contractul va demara la toamnă și nu va fi prelungit sau întârziat, autostrada va fi gata la doi ani după terminarea podului peste Prut și a complexului Vamă-Poliție de Frontieră.

Amintim că o legătură rutieră până la pod este deja în proiect, noul drum național DN 28G urmând să lege viitorul punct de trecere a frontierei de DN 28 în Tomești prin Bosia-Dancu.