Cine ar fi suspecții care au bătut și jefuit un belgian la Chișinău

Rudele belgianului care a fost snopit în bătaie și jefuit de Ziua Independenței la Chișinău au publicat și o imagine cu presupușii suspecți.

„Fratele meu a reușit să găsească o fotografie cu cei care l-au bătut. Îmi doresc foarte mult să o public, ca poate unii dintre voi să-i recunoască pe acești oameni. Și dacă nu, măcar să știți că ei au fost cei care l-au rănit pe fratele meu”, a scris sora victimei pe rețelele sociale.