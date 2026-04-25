ANI refuză să verifice averea procurorului Vasile Plevan: Explicațiile instituției

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a refuzat inițierea controlului averii și intereselor personale în cazul procurorului anticorupție Vasile Plevan, după examinarea unei sesizări depuse la 9 aprilie.

Sesizarea viza utilizarea unui automobil de model „Skoda Fabia”, fabricat în 2012. În urma verificărilor, inspectorul de integritate a solicitat explicații de la procuror, care a declarat că mașina aparține cumnatului său, stabilit în Italia, și că i-a fost oferită doar pentru folosință temporară.

„Automobilul aparține cumnatului meu, care locuiește de mulți ani în Italia. Mi-a oferit procură pentru a-l vinde, însă ulterior s-a răzgândit. Mașina nu este utilizată constant”, a explicat Plevan.

Potrivit ANI, verificările efectuate în bazele de date și informațiile obținute de la instituțiile competente nu au indicat încălcări. Inspectorul a constatat că procurorul nu a depășit termenul legal de utilizare gratuită a unui bun, de 30 de zile pe an, și că situația se încadrează în excepțiile prevăzute de lege, având în vedere că automobilul aparține unui membru al familiei extinse.

În aceste condiții, ANI a decis să nu inițieze controlul averii.

Cazul intervine în contextul în care Vasile Plevan este supus procedurii de evaluare externă. La 22 aprilie, acesta a fost reevaluat în ședință închisă, după ce, anterior, un raport al Completului A al Comisiei de evaluare a propus nepromovarea sa. Ulterior, Consiliul Superior al Procurorilor a respins raportul și a dispus reluarea procedurii.

Potrivit declarației de avere pentru anul 2025, procurorul a indicat un salariu de circa 429.000 de lei de la Procuratura Generală, iar soția sa – venituri de peste 169.000 de lei. De asemenea, în declarație sunt menționate donații de peste 100.000 de lei, dobânzi bancare, vânzarea unui automobil cu 8.000 de euro și o alocație de 3.504 lei românești.

La capitolul bunuri, Plevan a declarat un teren intravilan, trei apartamente și mai multe automobile, inclusiv Ford C-Max Hibrid, Lincoln MKZ și Skoda Fabia, precum și un credit de 7.000 de euro scadent în 2030.

Vasile Plevan activează în sistemul procuraturii din 2014, iar din 2019 este procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție. În perioada 2022 – martie 2025, a exercitat interimatul funcției de adjunct al șefei instituției.