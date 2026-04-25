Tragedie în Italia: O moldoveancă și-a pierdut viața după ce a căzut de pe bicicletă

O femeie originară din Republica Moldova, în vârstă de 53 de ani, și-a pierdut viața în urma unui accident produs în Pieve di Soligo. Potrivit presei italiene, victima, Angela Varavko, se deplasa cu bicicleta pe o stradă din zona Solighetto, când, într-o curbă după o scurtă porțiune de coborâre, a pierdut controlul ghidonului și s-a izbit violent de gardul unei locuințe.

Corpul neînsuflețit a fost descoperit de mai mulți locuitori din zonă, care au alertat serviciile de urgență. La sosirea echipajelor medicale, medicii nu au mai putut decât să constate decesul.

Accidentul s-a produs joi, 23 aprilie, în jurul orei 19:20. Femeia plecase de acasă pentru o scurtă plimbare cu bicicleta, fără să aibă asupra sa documente sau telefon. Din primele cercetări, nu există indicii că ar fi fost implicat un alt vehicul.

Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv posibilitatea ca femeii să i se fi făcut rău înainte de a pierde controlul bicicletei.

Primarul localității, Stefano Soldan, a declarat că este vorba despre „o tragedie care lovește dur comunitatea”, exprimându-și solidaritatea cu familia victimei.