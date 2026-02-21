Cine este cel de-al cincilea moldovean reținut în dosarul asasinatelor la comandă din Ucraina: Tânărul, plasat în arest preventiv

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) informează că un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind a cincea persoană reținută în dosarul privind pregătirea unor omoruri pe teritoriul Ucrainei.

„Acesta este din Bălți, dar cu domiciliul în Chișinău și are vârsta de 30 de ani. Acesta, de rând cu învinuitul cu rol de recrutor, cooperează cu ancheta (deși nu-și recunoaște pe deplin implicarea în pregătirea infracțiunii).

Încheierea de aplicare a arestului a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău. În ceea ce privește celălalt reținut din primii 4 anunțați în Moldova, acestuia vineri seara i-a fost aplicată o măsură neprivativă de libertate și este investigat în continuare, în calitate de învinuit în acest dosar.

Așadar, la zi, sub conducerea procurorilor PCCOCS are loc investigarea a 5 persoane reținute în Moldova în dosarul penal de pregătire a omorurilor în Ucraina (4 bărbați și 1 femeie), iar în statul vecin sunt investigați penal alți 7 învinuiți, cetățeni ai Moldovei.

Urmărirea penală continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, se arată într-un comunicat emis de PCCOCS.