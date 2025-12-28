Cine este Dmitrii Sorokin, cel care își dorește ca rușii să ajungă în Moldova prin Odesa

Un material video publicat recent pe rețelele sociale îl arată pe Dmitri Sorokin, cetățean al Republicii Moldova stabilit în Federația Rusă, rostind un toast în care face referire la extinderea influenței ruse spre Republica Moldova, folosind sloganul propagandistic „în Moldova, prin Odesa”. Înregistrarea a fost realizată în timpul unei mese festive organizate la Sankt Petersburg.

În imaginile publicate chiar de Sorokin, acesta vorbește despre viitoare victorii ale Rusiei și sugerează că armata rusă nu ar avea o limită clară a avansării, menționând inclusiv apropierea de granițele Poloniei. Mesajul include referiri directe la integrarea Republicii Moldova sub controlul Rusiei și este prezentat sub forma unui toast pentru anul următor.

Dmitri Sorokin conduce o organizație non-guvernamentală înregistrată în Federația Rusă, prezentată drept un „centru de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc”. În ultimii ani, acesta a devenit cunoscut prin declarații publice și apariții online în care promovează constant narațiuni favorabile Kremlinului și justifică acțiunile Federației Ruse în regiune.

Pe rețelele sociale, Sorokin a afirmat în repetate rânduri că moldovenii ar reprezenta „un singur popor, copiii Uniunii Sovietice” și a susținut că Republica Moldova ar fi atrasă într-un conflict militar după „scenariul ucrainean”. În alte intervenții, el a vorbit despre necesitatea unei „revoluții” pentru schimbarea puterii, invocând explicit modelul leninist și ideea preluării puterii prin forță.

Același slogan – „în Moldova, prin Odesa” – a fost promovat de Sorokin și cu alte ocazii, acesta declarând că expresia ar fi frecvent auzită în Rusia în ultima perioadă. Secvențe video publicate de el îl arată participând la evenimente desfășurate în Federația Rusă, unde este prezentat de interlocutori drept „partizanul nostru moldovean”.

Sorokin se afișează constant cu fotografii din instituții rusești, inclusiv din Duma de Stat, și este citat în presa rusă controlată de stat în calitate de „expert”. Într-un context public, persoane din anturajul său au afirmat că acesta ar fi declarat că „slujește Rusiei” și că „Moldova este Rusia, doar că se află sub ocupație”.

În iulie 2024, la o masă rotundă organizată la Moscova despre alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Sorokin a vorbit despre canalul său de YouTube, unde susține că publică informații despre „adevăratele motive și obiective” ale așa-numitei „operațiuni militare speciale”, termen folosit de autoritățile ruse pentru războiul împotriva Ucrainei. El a declarat că se adresează tinerilor din Republica Moldova, acuzând presa locală că ar promova o imagine negativă despre Rusia.