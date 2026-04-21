Panică la Kremlin după ce a aflat despre posibile exerciții nucleare franco-poloneze

Kremlinul, aflat în al cincilea an de război împotriva Ucrainei, a denunțat marți militarizarea Uniunii Europene după ce a aflat despre posibilitatea unor exerciții nucleare comune între Franța și Polonia, informează EFE.

„Acest lucru dovedește și mai mult dorința Europei pentru o militarizare și o ‘nuclearizare’ mai mare, în ceea ce privește armele nucleare, ceea ce nu contribuie la stabilitatea sau predictibilitatea continentului european”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov (foto articol), în briefingul său telefonic zilnic.

El a recunoscut că nu cunoaște toate detaliile problemei și că Kremlinul așteaptă să afle „ce arme sunt implicate în mod specific” și la ce țări se face referire.

Peskov a făcut aceste comentarii după o relatare a publicației Politico privind planurile președintelui francez Emmanuel Macron și ale premierului polonez Donald Tusk de a desfășura astfel de exerciții comune.

Luni, ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, a avertizat că, dacă Statele Unite sau alte țări încalcă moratoriul asupra testelor nucleare, Rusia va răspunde în mod corespunzător.

Această poziție se bazează „pe declarațiile Washingtonului despre o posibilă reluare a testelor nucleare la scară largă, cu consecințe fatale pentru Tratatul de interzicere completă a testelor nucleare”, a explicat Riabkov.

Tratatul New START, semnat între Rusia și Statele Unite, care limita numărul de încărcături nucleare stocate de ambele țări, a expirat la începutul lunii februarie.

Deși Moscova a cerut Washingtonului să prelungească menținerea acestor limite pentru încă un an, fără a reînnoi tratatul, Casa Albă nu a făcut niciun pas în această direcție.

Președintele american Donald Trump dorește ca China – care, se pare, deține deja peste 500 de încărcături nucleare – să participe la următoarele negocieri de dezarmare, în timp ce Moscova, la rândul său, cere includerea Franței și a Regatului Unit într-un viitor tratat.