Razii antidrog în Capitală: Cocaină, mefedronă și hașiș de 100 de mii lei, ridicate, iar 8 persoane – încătușate, în doar o săptămână

„Sinteza săptămânală a Poliției capitalei privind combaterea drogurilor în Chișinău: – 8 persoane reținute; – Droguri în valoare de peste 100.000 lei au fost scoase din circuit. – Au fost întocmite 168 de procese-verbale.

În cadrul intervențiilor, polițiștii au ridicat cocaină, PVP, marijuana, hașiș, mefedronă și mai multe dispozitive utilizate pentru consum. Totodată, angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au depistat în flagrant 17 persoane care dețineau substanțe interzise și dispozitive pentru consum, fiind întocmite 31 de procese-verbale. Acțiunile de prevenire și combatere a consumului și traficului de droguri continuă”, se arată în comunicatul emis de oamenii legii.