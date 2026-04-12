Cine este Péter Magyar, omul care l-ar putea îndepărta pe Orban de la putere și ar putea așeza Ungaria pe un traseu mai pro-european

Péter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, a devenit în doar doi ani cel mai serios adversar al premierului Viktor Orbán și omul care ar putea pune capăt celor 16 ani de dominație ai Fidesz în politica ungară. Alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie, sunt considerate cele mai importante din Ungaria din ultimul deceniu, iar cele mai multe sondaje independente îl plasează pe Magyar în fața lui Orbán.

La 45 de ani, Magyar este avocat și fost insider al sistemului construit de Viktor Orbán. A făcut parte din Fidesz încă din 2002 și a ocupat funcții în instituții de stat, fiind mult timp perceput ca un om al establishmentului. Ruptura sa de putere s-a produs în 2024, după scandalul grațierii care a dus la demisia președintei Katalin Novák și a fostei ministre a Justiției, Judit Varga. În acel moment, Magyar a ieșit public și a început să denunțe corupția și mecanismele interne ale regimului Orbán, transformându-se rapid din personaj secundar în principal lider al opoziției.

Ascensiunea sa a fost una fulgerătoare. Partidul Tisza a obținut aproximativ 30% la alegerile europarlamentare din 2024, iar de atunci a reușit să atragă votanți din zone foarte diferite: conservatori dezamăgiți de Fidesz, tineri proeuropeni, dar și alegători preocupați mai degrabă de inflație, sănătate și corupție decât de retorica guvernamentală despre „amenințările externe”. Tocmai acest amestec de profil conservator, discurs anti-corupție și experiență de insider îl face pe Magyar primul rival credibil al lui Orbán după 2010.

Programul său politic promite o repoziționare clară a Ungariei în interiorul Uniunii Europene și NATO. Tisza vrea deblocarea fondurilor europene înghețate, reducerea dependenței de energia rusească până în 2035, întărirea relației cu partenerii occidentali și creșterea cheltuielilor de apărare până la ținta NATO de 5% din PIB până în 2035. În același timp, Magyar încearcă să păstreze un echilibru politic intern: susține o linie dură pe migrație, nu promite trimiterea de trupe în Ucraina și evită să se rupă complet de electoratul conservator.

Pentru Bruxelles și aliații occidentali, o eventuală victorie a lui Péter Magyar ar putea însemna o schimbare majoră de direcție la Budapesta. El promite să readucă Ungaria pe o linie proeuropeană, să refacă încrederea cu partenerii din NATO și să reducă influența rusă asupra statului ungar. Un guvern Tisza ar putea modifica relația Ungariei cu Ucraina, cu instituțiile europene și cu dosarele de securitate care au tensionat relațiile Budapestei cu aliații săi în ultimii ani.

Există și limite practice pentru promisiunile lui Magyar. Tisza vorbește despre mai mulți bani pentru apărare, sănătate și reforme administrative, dar Ungaria se confruntă cu deficit bugetar ridicat și cu o economie slăbită. În plus, după ani de propagandă anti-Ucraina din partea Fidesz, orice schimbare radicală de ton față de Kiev va trebui gestionată cu prudență, pentru a nu aliena o parte a electoratului.

Totuși, drumul lui Magyar spre putere nu este lipsit de obstacole. Chiar dacă sondajele îl favorizează, rezultatul rămâne deschis, o parte importantă a electoratului era încă nehotărâtă înainte de vot. În plus, Orbán intră în cursă cu avantajul unui sistem pe care l-a remodelat în favoarea sa: control extins asupra spațiului media, reguli electorale redesenate și o infrastructură politică consolidată în cei 16 ani de guvernare.