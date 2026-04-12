Maia Sandu, mesaj de Paște: Să ne întoarcem la credință, speranță și solidaritate

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de Paște în care îndeamnă cetățenii să revină la valorile esențiale, precum credința, speranța și solidaritatea.

Șefa statului a subliniat că sărbătoarea Învierii simbolizează „biruința binelui asupra întunericului” și capacitatea oamenilor de a merge mai departe, chiar și în perioade dificile. Totodată, aceasta a evidențiat importanța unității în familie și în comunitate.

„Paștele este despre solidaritate, despre familii unite și despre comunități care își păstrează încrederea”, a menționat Maia Sandu.

În mesajul său, președinta a făcut apel la empatie față de persoanele aflate în dificultate, subliniind că gesturile simple pot avea un impact semnificativ.

„Să nu-i uităm pe cei pentru care aceste zile sunt mai grele. Un gest sincer sau o vorbă caldă pot aduce alinare acolo unde este nevoie”, a transmis șefa statului.

În încheiere, Maia Sandu le-a urat cetățenilor pace, sănătate și bucurie, îndemnându-i să petreacă sărbătorile cu „inima deschisă”.