Vremea: Ploi slabe în toată țara

Meteorologii prognozează ploi slabe pe întreg teritoriul țării. Maximele termice vor varia între +9 și +14 grade, iar cele minime între 0 și +5 grade Celsius.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă între 3 și 9 km/h. Umiditatea aerului va fi de 80%.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 0° și +9°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între +3° și +12°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între +5° și +14°C.