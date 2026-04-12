Paștele este mai mult decât tradiții și mese festive. Semnificația sărbătorii

Paștele este mai mult decât tradiții și mese festive. Pentru credincioși, sărbătoarea Învierii aduce speranță, iertare și lumină sufletească, spune preotul Viorel Cojocaru de la Biserica „Sfinții Petru și Pavel” din Chișinău. El subliniază că Paștele reprezintă biruința vieții asupra morții.

„Paștele pentru ortodocși este bucuria bucuriilor. Este sărbătoarea care semnifică biruința vieții asupra morții. Dacă Hristos a înviat, avem credința că și noi vom învia. Este și o formă a iertării și a dragostei lui Dumnezeu”, a relatat clericul.

Potrivit acestuia, credincioșii ar trebui să întâmpine Învierea cu împărtășanie, spovedanie și împăcare. El îndeamnă oamenii să ierte și să fie făcători de pace. Paștele nu trebuie redus la mâncare și distracție, ci trăit ca o sărbătoare a liniștii interioare și a întâlnirii cu sine.

Lumina adusă în noaptea de Paște simbolizează bucuria Învierii și speranța pentru întregul an. Preotul explică faptul că această lumină există în fiecare biserică, nu doar la Ierusalim, și aduce aceeași încărcătură spirituală.

În contextul actual, mesajul Învierii este unul de bucurie și eliberare de griji. „Nu mai stăm triști, nu mai stăm supărați. Lăsăm toate în grija lui Dumnezeu”, subliniază preotul. Viorel Cojocaru îi îndeamnă pe credincioși să fie cumpătați în toate, să păstreze bucuria Învierii și să o împărtășească și altora, până la Paștele următor.