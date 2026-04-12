Mitropolitul Petru: Bucuria Învierii trebuie păstrată prin rugăciune

Învierea Domnului este fundamentul credinței și unității. Lumina Învierii pătrunde în viața de zi cu zi a credincioșilor, modelând familia și întreaga societate. Creștinii sunt îndemnați să păstreze bucuria Învierii prin rugăciune și să o împărtășească celor din jur prin gesturi de bunătate.

Mesajul apare în pastorala înaltpreasfințitului părinte Petru, arhiepiscopul Chișinăului, mitropolitul Basarabiei și exarhul plaiurilor.

ÎPS Petru a menționat că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române aduce anul acesta în prim-plan rolul fundamental al familiei creștine. Familia creștină este chemată să devină o mică biserică, un spațiu în care Hristos să fie prezent prin rugăciune comună și prin participarea la Sfânta Liturghie.

Mitropolitul Petru a precizat că, în multe familii din sate și orașe moldovenești, părinții sunt nevoiți să plece peste hotare pentru a asigura cele necesare traiului, iar persoanele în vârstă și copiii rămân singuri. Părintele a subliniat că acest lucru afectează educația morală și religioasă a tinerei generații, precizând că Biserica are rolul vital de a oferi sprijin duhovnicesc, pentru ca fiecare credincios să găsească consiliere.

Sărbătoarea Învierii cheamă credincioșii să fie păstrători ai credinței strămoșești și susținători ai familiei. Familia rămâne, în veșnicie, temeiul credinței, al rugăciunii, al iubirii și al iertării, valori care sunt transmise din generație în generație, se mai arată în pastorală.