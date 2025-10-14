„Cine-i domnul?” Plîngău, despre prima întâlnire cu Alexandru Munteanu

Fostul Președinte al Platformei „Demnitate și Adevăr”, ales deputat pe listele partidului de guvernare, Dinu Plîngău, a venit cu o reacție, după prima întâlnire cu Alexandru Munteanu, candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. „Minusul cel mare pe care îl va avea ține de comunicare. Totuși, nu a fost o persoană publică, nu cred că e familiarizat cu multe lucruri din viața social-politică”, a scris politicianul.

„Prima reacția a fost similară cu cea pe care o au majoritatea cetățenilor. Cine-i domnul potențial candidat? Ce reprezintă?

Am reușit astăzi să-l cunosc pe Alexandru Munteanu, viitorul prim-ministru al Republicii Moldova. Pare un domn așezat, cu picioarele pe pământ, nu mi-a părut arogant și vorbește cu pasiune despre economie. Sarcina pusă este clară: creșterea economică și încălzirea relațiilor moldo-americane. Deși, eu nu-s mare adept al candidaților veniți din exterior și mereu am spus că în perioade de criză aș prefera un Prim-ministru politic decât pe unul cu profil tehnocrat. Ținând cont de prioritățile trasate pe domeniul economic și faptul că societatea așteaptă mai multă deschidere, poate că e mai bine așa.

Minusul cel mare pe care îl va avea viitorul candidat ține de comunicare. Totuși, Alexandru Munteanu nu a fost o persoană publică, nu cred că e familiarizat cu multe lucruri din viața social-politică. Nu va avea de ales, va trebui să se adapteze foarte rapid, ne așteaptă multe provocări la sfârșit de an: buget, criza din regiunea transnistreană, etc.

Sfatul meu cel mare este să fie făcute consultări pe bune, atât pe partea de program, cât și echipă, chiar dacă timpul este prețios în ajunul perioadei reci. Nu aștept miracole în domeniul economic, dar dacă situația se va îmbunătăți măcar un pic și vom vedea tendințe de creștere economică vom putea spune că sarcina de bază a fost îndeplinită.

Cu Doamne Ajută”. a scris Dinu Plângău.