Cine plătește pentru gazul livrat în stânga Nistrului?

Gazele naturale livrate în stânga Nistrului sunt achitate de companii private, prin intermediul unor agenți de plată acceptați de bănci, și nu direct de un stat sau de un donator extern. Precizarea a fost făcută de Vadim Ceban, președintele interimar al Consiliului de Administrație al Moldovagaz, în cadrul unei emisiuni la Realitatea.

Potrivit acestuia, compania are încheiate contracte cu firme private, iar mecanismele cu componentă politică sau granturile europene pot fi activate doar în situații excepționale și pentru perioade limitate. „Nu avem contract cu un donator sau cu un stat. Grantul european poate fi utilizat pe o perioadă de o lună, în caz de urgență”, a explicat Ceban.

Șeful interimar al Moldovagaz a menționat că tarifele la gaz în regiunea transnistreană sunt semnificativ mai mici decât pe malul drept al Nistrului. Compania încearcă să convingă Tiraspoltransgaz să ajusteze prețurile astfel încât să fie acoperite cel puțin costurile de transport și cheltuielile aferente livrării gazelor până la punctele de delimitare de pe Nistru.

În regiune există diferențe de tarif între consumatorii casnici și agenții economici, ultimii achitând un preț mai mare. Toate cheltuielile sunt gestionate printr-un cont special destinat operațiunilor din sectorul gazier, a mai precizat Ceban.

Livrările către stânga Nistrului sunt reglementate prin mai multe tipuri de contracte încheiate cu Tiraspoltransgaz: pentru transport pe teritoriul țării, pentru flexibilitate și echilibrare, precum și un contract de agenție privind organizarea livrărilor.

În prezent, în regiunea transnistreană este în vigoare regim de urgență în economie, pe fondul crizei energetice declanșate după ce Gazprom a sistat livrările de gaze, în urma opririi tranzitului prin Ucraina, la 1 ianuarie 2025.

Bugetul regiunii a fost afectat suplimentar după ce Chișinăul a încetat achiziția energiei electrice produse în stânga Nistrului. Scăderea producției industriale și a comerțului a amplificat dezechilibrele financiare, iar din iulie 2025 salariile în sectorul public sunt achitate în două tranșe. Cheltuielile pentru mai multe domenii — inclusiv fondurile rutier, de mediu și pentru investiții capitale — au fost reduse considerabil, iar proiectele sociale și de infrastructură au fost amânate pe termen nedeterminat.