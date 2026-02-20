Drumurile naționale sunt practicabile

Circulația pe întreaga rețea a drumurilor naționale este asigurată în condiții specifice sezonului rece, iar echipele unităților teritoriale S.A. „Drumuri” au intervenit astăzi în teren în funcție de necesitățile identificate.

Administrația Națională a Drumurilor (AND) precizează că lucrările au fost desfășurate pe mai multe sectoare ale rețelei drumurilor publice naționale și au vizat întreținerea carosabilului și a zonelor adiacente.

Lucrările de întreținere de iarnă executate au inclus:

curățarea stațiilor, trotuarelor și acostamentelor de zăpadă și gheață;

supralărgirea părții carosabile;

îndepărtarea zăpezii din șanțurile de evacuare a apei;

salubrizarea zonelor aferente drumurilor;

curățarea indicatoarelor rutiere;

întreținerea plantațiilor rutiere pentru asigurarea vizibilității și siguranței traficului.

Intervențiile au fost realizate inclusiv pe următoarele sectoare:

R3, km 8–25, sectorul Ialoveni – Fundul Galbenei;

M3, km 10–28, Băcioi – Rezeni;

R5, localitățile Pohrebea, Pîrîta și Coșnița, r-nul Dubăsari;

M5, km 292–320, sectorul Cimișeni – Gura Bîcului;

G109, km 21–22, localitatea Bulboaca, r-nul Anenii Noi;

G12, km 26–27, satul Dărcăuți, r-nul Soroca;

G109, localitatea Speia, r-nul Anenii Noi;

R2, km 18–59, sectorul Sîngera – Varnița;

G23.1, localitatea Zăicani.

Totodată, pentru menținerea stării tehnice corespunzătoare a părții carosabile și prevenirea extinderii degradărilor, au continuat lucrările de plombare cu mixtură asfaltică la rece pe sectoarele afectate de gropi, inclusiv:

R30, km 0–15, localitatea Mirnoe, r-nul Anenii Noi;

R15, sectorul Glodeni;

G68, km 48, în proximitatea localității Zolonceni, r-nul Criuleni;

M1, km 42–45, localitatea Bursuc, r-nul Nisporeni;

alte sectoare afectate.

Administrația Națională a Drumurilor atenționează că mâine, 21 februarie, sunt prognozate ninsori, în special în sudul republicii, condiții care pot afecta siguranța circulației și vizibilitatea în trafic.

Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță și să circule cu prudență.

Serviciul Operativ activează în regim non-stop și poate fi apelat la numerele: (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117, iar drumarii rămân mobilizați în teren pentru siguranța tuturor utilizatorilor de drum.