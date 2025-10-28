Câinii SPPS, eroii nevăzuți ai securității naționale

Câinii de serviciu ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat nu poartă uniforme, dar sunt la fel de importanți ca echipele operative care protejează oficiali și delegații străine. Zi de zi, acești „agenți cu patru labe” asigură o parte crucială a securității statului, fiind instruiți să detecteze pericole acolo unde tehnologia nu reușește.

Prin simțul olfactiv extrem de fin, animalele special antrenate pot identifica explozibili sau substanțe suspecte în spații aglomerate, clădiri oficiale sau zone de protocol. Fiecare verificare pe care o fac în teren oferă o plasă de siguranță suplimentară în jurul evenimentelor și vizitelor de rang înalt.

Devotamentul și profesionalismul lor nu sunt doar o figură de stil. În august, echipele canine ale SPPS au demonstrat performanță la nivel internațional, cucerind locurile întâi și doi la un prestigios concurs din Letonia, în competiție cu structuri similare din alte state europene.

În spatele fiecărei misiuni se află un dresaj riguros, ore nesfârșite de antrenament și o relație de încredere totală cu conductorii umani. Rezultatul: intervenții precise, rapide și eficiente, menite să prevină riscurile înainte ca acestea să devină amenințări reale.

Autoritățile subliniază că aceste echipe canine nu sunt simple completări, ci un pilon de bază al sistemului de securitate al Republicii Moldova. Vigilența și loialitatea lor rămân constante, indiferent de complexitatea misiunii.