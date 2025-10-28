România, pilon strategic pentru apărarea Republicii Moldova

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a reafirmat că România rămâne principalul partener strategic al Republicii Moldova în domeniul securității și apărării. Declarațiile vin pe fondul intensificării cooperării bilaterale într-un context regional marcat de tensiuni și nevoia de consolidare a capacităților de apărare.

Parteneriatul moldo-român se traduce printr-o colaborare extinsă: programe de instruire pentru militarii moldoveni în instituțiile de specialitate din România, exerciții militare comune și participarea la misiuni internaționale. Aceste acțiuni au scopul de a spori interoperabilitatea și profesionalismul structurilor de apărare.

Anatolie Nosatîi a subliniat că statutul de neutralitate al Republicii Moldova nu înseamnă izolare, ci o abordare modernă de securitate, bazată pe parteneriate strategice solide. În acest cadru, România are un rol esențial în sprijinirea reformelor militare și în întărirea rezilienței țării în fața provocărilor actuale.

Sprijinul oferit de București a fost decisiv în procesul de modernizare a Armatei Naționale. De la echipamente și instruire, până la adaptarea la standarde occidentale, România a contribuit semnificativ la transformarea forțelor de apărare moldovenești.

Cooperarea continuă cu România este considerată un pilon-cheie al securității Republicii Moldova, oferind nu doar asistență militară, ci și un cadru de încredere strategică într-o regiune tot mai instabilă.