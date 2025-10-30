Cine sunt noii vicepreședinți ai Legislativului, aleși astăzi

Parlamentul de legislatura a XII-a continuă astăzi, 30 octombrie, ședința de constituire, inițiată pe 22 octombrie. Deputații vor alege vicepreședinții Legislativului, vor decide privind componența numerică şi nominală a Biroului permanent și vor înființa comisiile permanente.

În urma procedurii de vot, s-a decis ca din partea PSRM să se accepte un singur candidat în Biroul Permanent: Igor Dodon.

Astfel, componența numerică este următoarea: Igor Grosu, Doina Gherman, Vlad Batrîncea (care sunt din oficiu membri ai Biroului permament)Belîi Adrian, Carp Lilian, Radu Marian, Groza Ion, Nicolaesu-Onofrei Liliana, Roșca Veronica, Spatari Marcel, Igor Dodon, Renato Usatîi, Diana Caraman, Gaik Vartatean, Vasile Costiuc.

update 11:42

Batrîncea: 12 poziții din Biroul Permanent aparțin fracțiunilor. Propunem ca Igor Dodon și Adela Răilean să fie desemnați membri.

Caraman: Din partea PCRM se propune Diana Caraman.

Gherman: Propunem 7 membri: Belîi Adrian, Carp Lilian, Radu Marian, Groza Ion, Nicolaesu-Onofrei Liliana, Roșca Veronica, Spatari Marcel.

Usatîi: Din partea Partidului Nostru, Renato Usatîi.

Vartanean: Îl propunem pe președintele fracțiunii, Gaik Vartanean, din partea fracțiunii Alternativa.

Democrația Acasă l-a propus pe Vasile Costiuc.

Vasile Tarlev: În calitate de candidat neafiliat, am propus să fie examinată candidatura mea ca membru al Biroului Permanent.

update 11:36

Igor Dodon a propus ca Biroul permament să fie 16 deputați, 8 din partea PAS și alți 8 din partea fracțiunilor partidelor de opoziție. Propunerea a acumulat insuficiente voturi, astfel încât Biroul va fi constituit din 15 voturi, la propunerea PAS.

update 11:32

Cu votul a 70 de deputați, Vlad Batrîncea a fost ales vicepreședinte al Parlamentului.

update 11:31

Deputatul PAS Mihail Druță: Una dintre crimele politice s-a produs pe 10 decembrie, 10 ani în urmă, în această sală. Autorul a fost Batrîncea, dar nu aparține vina întreagă lui, Vlad a fost doar autorul, dar principalul vinovat a fost instigatorul, s-a pregătit din timp ce să facă. Numiți pe nume cine a fost instigatorul acelei crime politice de a rupe aici în Parlament harta României, curaj, stimate coleg.

Vlad Batrîncea: Rog să fiți la fel de vocal atunci când vorbiți despre crimele adevărate. Important să nu comitem infracțiuni împotriva propriilor cetățeni și a propriului stat și să respectăm cu toții Constituția și legile RM.

Mihail Druță: Stimate coleg, eu vă credeam mai curajos.

update 11:26

Candidatura lui Vlad Batrîncea pentru poziția de vicepreședinte al Parlamentului a acumulat 71 de voturi.

Candidatura Elenei Grițco pentru poziția de vicepreședinte al Parlamentului a acumulat 23 de voturi.

Grosu: Candidatura lui Vlad Batrîncea a obținut cele mai multe voturi. Votăm hotărârea.

update 11:22

Dodon: Noi îl înaintăm pe Vlad Batrîncea, dat fiind faptul că e cea mai mare fracțiune de opozitie.

Usatîi: Ca în acest Legislativ măcar fonul să fie altul, fracțiunea Partidului Nostru o propune pe Elena Grițco.

Caraman: În semn de protest pentru că nu s-a acceptat propunerea de a numi doi vicepreședinți din partea opoziției, fracțiunea PCRM refuză să participe la procedura de vot.

update 11:19

Cu 53 de voturi, Doina Ghermnan, candidata înaintată de PAS, a fost aleasă în funcția de vicepreședintă a Parlamentului.

update 11:15

54 de voturi pentru instituirea a două poziții de vicepreședinte.

update 11:14

PAS susține două poziții de vicepreședinte de Parlament, din partea fracțiunii se propune candidatura Doinei Gherman

Dodon: Doar o funcție pentru funmcția de vicepreședinte al Parlamentului nu este suficientă, propunem să fie măcar 3 vicepreședinți.

Usatîi: Și noi propunem să fie 3 vicepreședinți.

Gaik Vartanean: Noi credem că opoziția trebuie să aibă 2 sau 3 vicepreședinți.

Grosu: Doi sau trei? Dacă unul se strică…

Gaik Vartanean: Trei sau chiar patru.

Grosu: Dacă mai întreb o dată. Deci, trei sau minimum 2?

Caraman: Propun să fie 3 vicepreședinți, dintre care 2 – din partea opoziției.

update 11:08

Igor Grosu: Astăzi se împlinesc 33 de ani de la pierderea marior artiști simbolurfile renașterii noastre naționale, ale curajului, demnității și dragostei nemărginite pentur neam și țară/ Prin cântecxele lor au inspirat generații întregi și au unit inimile românilor de pretutindeni. Să fim demni de moștenirea lor și să păstrăm ciu grijă idealurile pentru caref au trăit și au cântat.

update 11:06

Ion Ceban, Constantin Starîș și Adrian Băluțel lipsesc de la ședința Parlamentului.