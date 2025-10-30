Vasile Costiuc:  Avem un Guvern neasumat politic, care va fi subordonat Președinției, nu Parlamentului

Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, solicită Parlamentului și Președinției să nu voteze în grabă noul Guvern, „pentru ca societatea să înțeleagă cine urmează să conducă ministerele”. Mai mult Costiuc a declarat, în urma consultărilor cu premierul desemnat, că noul Guvern este „neasumat politic, care va fi subordonat Președinției, dar nu Parlamentului”.

„Recomandarea noastră către Parlament și Președinție este să nu se grăbească, să fie posibil ca cei din Comisia securitate și ordine publică să primească avizele pentru toții candidații, să nu se grăbească cu învestirea noului Guvern, pentru ca societatea să înțeleagă cine urmează să conducă ministerele. (…) Am avut o discuție de o oră, am încercat să abordăm subiecte pe care nu le-am găsit în program, care conține 15 pagini. Am avut întrebări exacte legate de sectorul real al economiei… Nu am primit răspunsuri”, a declarat Costiuc.

De asemenea, PPDA s-a arătat nemulțumit de de numărul mare de ministere și a cerut reducerea numărului de agenții și micșorarea „salariilor nesimțite”.

„Am propus să fie o deschidere și să fie identificate fonduri la care să aibă acces fermierii. Am încercat să înțelegem de ce în condiții de criză s-a optat pentru câte 16-17 miniștri, de ce nu s-a redus numărul de ministere. Colegii mei au propus să fie redus numărul de agenții, să fie reduse salariile nesimțite. (…) Concluzia și ce am înțeles noi din discuția cu premierul desemnat este că avem un Cabinet de miniștri neasumat politic. Este un Cabinet care va raporta și va fi subordonat Președinției, și nu Parlamentului”, a declarat Costiuc.

Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a demarat astăzi rundele de consultări cu fracțiunile parlamentare în vederea formării noului Guvern. Întrevederile au loc la Parlament.