33 de ani fără Ion și Doina Aldea Teodorovici, cei doi mari artiști ai neamului, care au însuflețit mișcarea de renaștere națională

În urmă cu 33 de ani, în noaptea fatidică de 29 spre 30 octombrie 1992, românii basarabeni au suferit o pierdere enormă. Ion și Doina Aldea Teodorovici, „inimile gemene” care au creat cea mai puternică vibrație românească și au însuflețit mișcarea de eliberare și renaștere națională de la sfârșitul anilor ’80, începutul anilor ’90, își pierdeau viețile, într-un cumplit accident rutier produs în România. Ion avea 38 de ani, iar Doina 33.

Tragedia s-a produs în apropierea localității Coșereni, la 49 de kilometri de București. Mașina în care se aflau soții Aldea Teodorovici și cu care se îndreptau spre Chișinău s-a izbit violent de un copac de pe marginea drumului. Ion și Doina, aflați pe bancheta din spate, au fost striviți între fiarele contorsionate, în timp ce șoferul și alt pasager, aflat în față, au scăpat nevătămați.

Astfel, singurul lor fiu, Cristofor, rămânea orfan de ambii părinți la doar 10 ani.

De-a lungul timpului, au existat multe speculații privind o posibilă ucidere deliberată a celor doi artiști, însă această ipoteză nu a fost confirmată oficial niciodată. Până și marele poet Grigore Vieru, un foarte apropiat prieten al cuplului, spunea că ar exista lucruri care îl făceau să creadă că „accidentul a fost unul gândit din timp”. Până la urmă, dosarul a fost închis și nu s-a mai revenit asupra acestei anchete.

Ion și Doina Aldea Teodorovici au format împreună un duo iconic, ale cărui cântece au devenit imnuri ale rezistenței și speranței românilor basarabeni. Repertoriul lor, care includea piese precum „Eminescu”, „Limba română”, „Suveranitate”, „Trei culori”, „Maluri de Prut” și „Pentru ea”, a fost un pilon esențial și o sursă de energie în trezirea conștiinței naționale. Versurile lor simple, dar puternice, ajungea direct la inimile oamenilor, mobilizând masele în lupta pentru identitate și libertate din acele vremuri decisive.

Dincolo de scenă, Ion și Doina au militat deschis pentru idealul unirii Basarabiei cu România, optând pentru revenirea la rădăcinile istorice, culturale și spirituale. Energia lor debordantă și mesajul lor consecvent le-au transformat în simboluri ale renașterii naionale.