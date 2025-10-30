Dinu Plîngău s-a înțeles cu PAS că va rămâne în fracțiune 100 de zile: M-au rugat să nu plec acum

Până în luna februarie, PAS va pierde doi deputați și va rămâne cu 53 de parlamentari. Liderul Platformei „Demnitate și Adevăr”, Dinu Pîngău, care împreună cu colega sa de formațiune Stela Macari au ajuns în legislativ pe lista PAS, a anunțat că s-a înțeles „informal” cu Igor Grosu ca să fie în fracțiune 100 de zile, până la consolidarea noii echipe guvernamentale.

Deputatul a menționat că decizia de a rămâne, deocamdată, în fracțiunea PAS a fost una asumată, convenită în urma unei discuții amiabile cu colegii de partid. Deputatul a subliniat că nu a existat presiune politică.

„Nu s-a pus niciun fel de presiune. După alegeri am avut o discuție, în care colegii m-au rugat să rămân 100 de zile. Este o perioadă foarte încărcată și m-au rugat să rămân. Este și un fel de gentlemen agreement, ca 100 de zile să aibă răgaz Guvernul, vom lucra împreună. La moment, nu avem nicio divergență, nicio ceartă cu colegii”, a declarat Dinu Plîngău în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLive, transmite IPN.

Liderul Platformei DA spune că, deși în prezent face parte din fracțiunea PAS, urmează să discute cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre forma juridică a colaborării sale politice după învestirea noului Guvern.

„Activitatea mea într-o formă juridică, în fracțiunea PAS sau nu, urmează să o discut cu Igor Grosu după învestirea Guvernului. Acum este o perioadă foarte complicată. Are loc învestirea Guvernului, se creează comisiile parlamentare, se creează comisii noi, eu încerc peste tot să pun umărul cu experiența mea și cu cunoștințele juridice. Există acum multe subiecte mult mai importante decât acest discuții partinice, politice. După ce se votează Guvernul, ne vom așeza cu Igor Grosu și vom găsi o formulă de lucru mai departe” , a mai adăugat Dinu Plîngău

Amintim că Platforma „Demnitate și Adevăr”, parte a Blocului „Împreună” înainte de campania electorală, a acceptat parteneriatul politic cu Partidul Acțiune și Solidaritate la mijlocul lunii iulie. Decizia DA de a se alătura PAS-ului a dus la excluderea platformei din bloc, iar ulterior pe lista PAS au fost incluși Dinu Plîngău și Stela Macari.