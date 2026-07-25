Elevii de clasa a IV-a vor primi din nou note: Noua regulă intră în vigoare la 1 septembrie 2026

Elevii claselor a IV-a vor fi evaluați prin note la disciplinele de examen — Limba și literatura română și Matematică. Noua metodologie va fi aplicată începând cu 1 septembrie 2026, după aproape zece ani în care învățământul primar a folosit descriptori de performanță și calificative precum „foarte bine”, „bine” sau „suficient”.

„Începând cu 1 septembrie 2026 se reintroduc notele în clasa a IV-a la disciplinele de examen – Limba și literatura română și Matematică. Măsura vine după aproape zece ani în care elevii din învățământul primar au fost evaluați exclusiv prin descriptori de performanță și prin calificative, precum „foarte bine”, „bine” sau „suficient”.

„Noua metodologie propune un sistem de evaluare mai clar, mai coerent și mai apropiat de nevoile reale ale elevilor și profesorilor. Pilotarea ne-a arătat că această schimbare facilitează tranziția către gimnaziu, iar opiniile exprimate de cadrele didactice ne-au ajutat să definitivăm un document echilibrat, aplicabil și adaptat realităților din școli. Ne dorim ca evaluarea să fie, înainte de toate, un instrument care sprijină învățarea și progresul fiecărui copil”, a declarat Valentina Olaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Metodologia a fost precedată de un amplu proces de pilotare desfășurat pe parcursul anului de studii 2025-2026, care a permis testarea noilor prevederi înainte de implementarea acestora la nivel național”, menționează responsabilii.

În luna februarie 2026, ministrul Educației, Dan Perciun, a anunțat despre revenirea notelor numerice în clasa a IV‑a pentru disciplinele de examen, ca parte a modificărilor recente la Codul Educației.