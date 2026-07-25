Fratele lui Igor Dodon a pierdut în primă instanță procesul cu SIS

Alexandru Dodon, fratele fostului președinte Igor Dodon, a pierdut în primă instanță procesul intentat împotriva Serviciului de Informații și Securitate (SIS), după ce a contestat includerea sa pe lista persoanelor asociate subiecților sancțiunilor internaționale.

Potrivit informațiilor din dosar, măsura a fost aplicată în contextul relațiilor de afaceri dintre Alexandru Dodon și omul de afaceri rus Igor Chaika. Acesta a fost inclus în octombrie 2022 pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite, iar ulterior și pe cea a Uniunii Europene.

Igor Chaika este cofondator al Uniunii de Afaceri Moldo-Ruse, organizație condusă anterior de Igor Dodon și creată sub egida organizației ruse „Delovaia Rossia”. Totodată, publicația europeană EU Reporter a scris, într-o investigație, că liderul PSRM ar fi solicitat finanțare de la Moscova, iar Igor Chaika ar fi avut rolul de intermediar.

Numele lui Alexandru Dodon a apărut și într-un dosar penal privind presupuse delapidări la Î.S. „Calea Ferată din Moldova”. În ianuarie 2022, oamenii legii au efectuat percheziții la întreprinderea fondată de acesta, în satul Sadova, raionul Călărași. Ulterior, Procuratura Generală a anunțat finalizarea urmăririi penale în privința fostului director al CFM, Adrian Onceanu, și a altor doi foști responsabili ai întreprinderii, însă Alexandru Dodon nu a avut statut procesual în acea cauză.

Anterior, Centrul de Investigații Jurnalistice a publicat o anchetă privind pierderea unor venituri de peste 50 de milioane de lei de către Calea Ferată din Moldova din arenda vagoanelor în Federația Rusă, bani care, potrivit investigației, ar fi ajuns în conturile unor companii private.

În februarie 2025, Alexandru Dodon a fost reținut pe Aeroportul Internațional Chișinău într-un dosar privind presupusa complicitate la îmbogățire ilicită, cauză penală inițiată în 2022 pe numele fostului șef al statului. După audieri, acesta a fost eliberat, fiind plasat sub interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova.

La acel moment, Igor Dodon a calificat acțiunile autorităților drept o formă de presiune politică și a susținut că dosarul fratelui său este legat exclusiv de cauza penală în care este vizat el. Fostul președinte a acuzat guvernarea că recurge la intimidarea membrilor familiei sale și a respins speculațiile potrivit cărora reținerea ar fi făcut parte dintr-un scenariu convenit în prealabil. Potrivit acestuia, Alexandru Dodon își anunțase din timp revenirea în țară și era dispus să se prezinte benevol la Procuratură.