Ședința extraordinară a Consiliului Municipal Chișinău, convocată astăzi cu promisiunea unor proiecte urgente pentru oraș, s-a transformat rapid într-un spectacol grotesc al incapacității administrative. În loc de soluții pentru problemele reale ale Capitalei, chișinăuienii au asistat — din nou — la o demonstrație de orgolii, replici acide și circul ieftin între consilierii PAS și primarul general, Ion Ceban.

Potrivit participanților, ședința nu a produs niciun rezultat concret: niciun subiect nu a fost dezbătut, niciun proiect nu a fost votat, niciun pas înainte pentru oraș. Atât consilierii, cât și primarul au preferat contrele personale, acuzațiile și ironiile, într-o atmosferă de mahala pe care Ceban a transformat-o, treptat, în „noua normalitate” a administrației locale.

Schimburile de injurii și tonul agresiv, în locul dialogului instituțional, au scos încă o dată la iveală incapacitatea primarului Ion Ceban de a conduce o instituție publică în mod responsabil și eficient. În loc să gestioneze prioritățile orașului — infrastructura, transportul, securitatea urbană, proiectele europene — Ceban se complace în confruntări sterile și în rolul de protagonist al unui circ politic rușinos.

La finalul scandalului, participanții au părăsit sala fără să finalizeze absolut nimic. Chișinăul pierde timp, bani și oportunități, în timp ce primăria continuă să fie scena preferată pentru orgoliile prorusului Ion Ceban.

Locuitorii Capitalei merită administrație, nu spectacol. Din păcate, sub conducerea lui Ceban, ședințele primăriei au devenit sinonime cu degringolada, haosul și un nivel de discurs care nu are nimic în comun cu o instituție europeană.