Primarul lui Șor de la Taraclia, Veaceslav Lupov, pleacă din funcție

Primarii lui Șor continuă să-și dea demisia după ce condamnatul fugar și-a retras sprijinul politic. După ce edilul de Orhei, Tatiana Cociu, și-a anunțat ieri plecarea din funcție, astăzi a venit rândul primarului de Taraclia, Veaceslav Lupov, să-și dea demisia.

Acesta a declarat că motivul principal al plecării sale ar fi blocarea de către autorități a proiectelor sociale pentru cetățeni, presiunile exercitate pe susținătorii grupării Șor și distrugerea blocului ”Pobeda”.

”Îmi dau demisia! Este o decizie grea, dar, în condițiile actuale, singura posibilă și sinceră. Autoritățile nu vor ca orașul să se dezvolte, nu au nevoie ca Taraclia să fie înfloritoare și fac totul ca echipa noastră să nu poată lucra eficient. Anume noi, echipa lui Ilan Șor, am început să modernizăm Taraclia” a declarat Lupov.

Menționăm că ieri, 2 decembrie, și-a anunțat demisia primarul de Orhei, Tatiana Cociu. La fel ca Lupov, Cociu a ajuns în funcție cu susținerea grupării criminale Șor.

Cei doi au plecat din fruntea Orheiului și Taracliei după ce Șor a anunțat că oprește finanțarea ”proiectelor sociale” și își retrage susținerea politică pentru primarii săi.