Fără compensații pentru energia electrică în 2026

În anul 2026, cetățenii nu vor mai beneficia de compensații în factură la energia electrică, așa cum a fost pe parcursul acestui an. Despre aceasta a anunțat ministra muncii, Natalia Plugaru, după ședința de Guvern din 3 decembrie.

„Această compensație în factură se va aplica doar pentru anul curent. Anul viitor nu prevedem această compensație în factură, dar ne vom centra pe compensații monetare pentru căldură, ca să țintim grupurile vulnerabile, acele familii care chiar au nevoie de acest suport. De aceea, ultima plată în factură va fi pentru factura care vine în luna decembrie”, a declarat Plugaru.

Tarifele la energia electrică au crescut în ianuarie 2025 cu aproximativ 75% pentru consumatorii deserviți de „Premier Energy”, de la 2,34 lei/kWh la 4,1 lei/kWh, și cu circa 65% pentru consumatorii „FEE Nord”, unde tariful a urcat de la 2,84 lei/kWh la 4,68 lei/kWh. Ulterior, în august 2025, tarifele au fost reduse ușor, însă rămân mult peste nivelul de dinaintea crizei: 3,59 lei/kWh pentru Premier Energy și 4,00 lei/kWh pentru FEE Nord, se menționează în documentul elaborat de Guvern.

În acest context, Guvernul, cu sprijinul Uniunii Europene, a introdus un mecanism de compensare aplicat direct în facturi, fără ca cetățenii să depună cereri sau documente suplimentare.