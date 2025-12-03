Comrat: Un bărbat, pus la punct de un polițist după ce a cerut să discute în rusă

Un cetățean al Republicii Moldova, din Comrat, a provocat o discuție tensionată cu un angajat al Inspectoratului Național de Patrulare, după ce a insistat ca polițistul să comunice cu el în limba rusă sau să îi pună la dispoziție un translator. Incidentul s-a produs în timpul unei opriri în trafic, iar imaginile video au circulat rapid pe rețelele sociale.

Bărbatul, care ar fi Victor Topal, membru al Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a intervenit în discuția dintre agent și o șoferiță, exercitând presiuni asupra polițistului pentru a schimba limba de comunicare.

„De ce nu vreți să vorbiți cu noi în limba rusă?”, a întrebat bărbatul.

Polițistul a reacționat: „Limba de stat în Republica Moldova este limba română. Doamna este la volan, ei i-au fost solicitate actele. I s-a explicat motivul stopării și verificăm documentele. Nu aveți tangență să discutați cu mine”.

Bărbatul a insistat din nou: „Dar puteți să ne spuneți toate acestea în limba rusă?”

Agentul a repetat poziția instituției: „Limba de stat în R. Moldova este româna”.

Văzând că polițistul își păstrează calmul și nu schimbă limba, bărbatul a cerut un translator: „Puteți să ne puneți la dispoziție un translator? Pentru că noi nu înțelegem”, a spus acesta, ironizând: „Uite, el e viitorul star al Facebook-ului”.

Deocamdată, oamenii legii nu au venit cu o reacție pe marginea acestui incident.