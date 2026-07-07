Două persoane, păcălite cu o pretinsă anchetă și lăsate fără 720 mii lei. Un tânăr și trei minori, care au venit după bani, reținuți

Polițiștii din Bălți, în comun cu procurorii, au destructurat o rețea specializată în escrocherii prin metoda „angajaților instituțiilor statului”, patru suspecți fiind reținuți.

„Oamenii legii au documentat două cazuri de fraudă, în urma cărora două persoane au fost prejudiciate cu peste 720 de mii de lei.

Au fost reținuți în flagrant patru suspecți – un ucrainean de 19 ani și trei minori de 16 ani, bănuiți că activau în calitate de curieri ai grupării.

Victimele, cu vârste de 50 și 66 de ani, au fost contactate telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții, fiind convinse că sunt implicate într-o pretinsă anchetă și că trebuie să transmită banii pentru „verificare”.

Suspecții preluau mijloacele bănești de la victime și le transmiteau organizatorilor schemei, contra unor recompense.

Pe cazuri au fost inițiate cauze penale pentru escrocherie și tentativă de escrocherie în proporții deosebit de mari”, notează Poliția RM.