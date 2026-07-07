Șofer moldovean de TIR, prins cu țigări ascunse după cutiile cu căpșune

Un șofer moldovean de 44 de ani ar fi încercat să transporte din Ucraina în România 360.000 de pachete de țigări ascunse într-un camion încărcat cu peste 15 tone de căpșune. Valoarea produselor din tutun depășește 15 milioane de hrivne.

Potrivit Procuraturii Regionale Cernăuți, bărbatul este angajatul unei companii care efectuează transporturi internaționale de mărfuri. Acesta este cercetat pentru contrabandă cu produse accizabile în proporții mari.

Conform anchetei, pe 30 iunie, șoferul se deplasa din Ucraina spre România prin punctul de trecere „Mămăliga” de la frontiera moldo-ucraineană. Potrivit documentelor, în semiremorcă se aflau peste 15 tone de căpșune proaspete de la un producător ucrainean.

În timpul controlului vamal, inspectorii au observat că greutatea camionului nu corespundea parametrilor declarați. Vehiculul a fost redirecționat spre punctul de trecere „Porubne-Siret”, unde sistemul de scanare a confirmat existența unei încărcături ascunse.

În spatele încărcăturii de căpșune, oamenii legii au descoperit 480 de cutii cu țigări fără timbre de acciză ale Ucrainei. În total, au fost găsite 360.000 de pachete de țigări.

Potrivit expertizei, valoarea produselor din tutun ridicate depășește 15 milioane de hrivne.

Faptele sunt investigate în baza articolului din Codul penal al Ucrainei care vizează contrabanda cu mărfuri accizabile în proporții mari.

Instanța a dispus plasarea șoferului în arest preventiv, cu posibilitatea achitării unei cauțiuni de peste 800.000 de hrivne. Camionul și semiremorca au fost puse sub sechestru.

Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive a instanței.