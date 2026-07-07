Scandal de corupție în jurul familiei Maiei Sandu: Afectează afacerea aderarea Moldovei la UE / Berliner Zeitung

Dezastrul politic de la Chișinău a depășit granițele naționale, devenind un subiect de prim-plan pentru cele mai mari publicații din Germania. Demisia subită a premierului Alexandru Munteanu, suprapusă peste scandalul de corupție în care ar fi implicate rudele președintei Maia Sandu, stârnește îngrijorări majore la Berlin cu privire la viitorul parcursului european al Republicii Moldova.

Cum văd germanii criza de la Chișinău? O analiză a principalelor titluri din presa germană arată că jurnaliștii străini privesc acest scandal nu doar ca pe o criză politică internă, ci ca pe o amenințare directă la adresa integrării europene a țării, într-un moment geopolitic extrem de fragil.

Iată cum au reflectat cele mai importante instituții media din Germania evenimentele recente:

Berliner Zeitung: „Va afecta această afacere aderarea Moldovei la UE?”

Cotidianul Berliner Zeitung abordează frontal problema, punând accentul pe impactul extern al crizei. Sub titlul „Scandal de corupție în jurul familiei Maiei Sandu: Afectează afacerea aderarea Moldovei la UE?”, publicația notează ironia amară a situației actuale:

„În timp ce Moldova negociază cu UE condițiile de aderare, o afacere de corupție în jurul rudelor președintei Maia Sandu declanșează un val de demisii.” Pentru germani, contrastul dintre imaginea pro-europeană a președintei (ilustrată în articol printr-o fotografie a Maiei Sandu dând mâna cu Ursula von der Leyen) și scandalurile de corupție din cercul său apropiat reprezintă un semnal de alarmă sever.

Der Spiegel: O demisie surprinzătoare și speculații aprinse

Celebra revistă Der Spiegel pune accentul pe șocul provocat de plecarea premierului. Articolul intitulat „La câteva luni de la preluarea mandatului: Șeful guvernului din Moldova demisionează surprinzător” subliniază rapiditatea cu care s-a prăbușit executivul.

Publicația amintește că premierul pro-european Alexandru Munteanu a rezistat în funcție doar opt luni. Jurnaliștii de la Spiegel citează motivul oficial vag invocat de Munteanu – „postul de prim-ministru nu este în concordanță cu principiile sale” – dar adaugă imediat că „asupra motivelor [reale] se speculează acum intens”, sugerând că publicul german este conștient de tensiunile și scandalurile din culise care au forțat această decizie.

N-tv: O țară „sfâșiată politic”

Televiziunea de știri n-tv plasează scandalul în contextul luptei dintre influența vestică și cea rusească. Sub titlul „Țară divizată politic: Șeful guvernului pro-european din Moldova demisionează”, jurnaliștii germani fac o retrospectivă scurtă:

„Anul trecut, partidul pro-european din Moldova a câștigat clar în fața unei alianțe pro-ruse. La doar câteva luni de la preluarea mandatului, premierul Munteanu aruncă acum prosopul. Cu puțin timp în urmă, acuzațiile de corupție au devenit tot mai zgomotoase.”

Publicația menționează background-ul de economist și bancher de investiții al lui Munteanu, sugerând că un tehnocrat a fost învins de realitățile politice tulburi și de presiunea acuzațiilor de corupție la nivel înalt.

T-online: Criza guvernamentală și căderea întregului cabinet

Portalul de știri t-online tratează subiectul la rubrica „Criză guvernamentală”. Titlul lor, „Șeful guvernului din Moldova demisionează surprinzător”, este însoțit de o explicație tehnică importantă pentru cititorul german: „Demisia sa atrage automat după sine sfârșitul întregului guvern.” Și t-online face legătura directă între demisie și vulnerabilitățile de integritate: „Sunt recentele scandaluri de corupție [motivul]…?” se întreabă jurnaliștii, confirmând că în cancelariile occidentale, motivul real al căderii guvernului Munteanu este clar asociat cu afacerile dubioase apărute în spațiul public.