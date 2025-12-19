Circa 69% din cifra de afaceri a întreprinderilor din țară revine companiilor din Chișinău

În anul 2024, cifra de afaceri înregistrată de întreprinderile din Republica Moldova a constituit circa 588,93 miliarde de lei, potrivit Rezultatelor Anchetei Structurale în Întreprinderi, ediția 2025, publicate de Biroul Național de Statistică (BNS).

Comparativ cu anul 2023, cifra de afaceri este în creștere cu 6,1% (circa 33,8 miliarde lei), dar și numărul întreprinderilor incluse în Ancheta Structurală Anuală (ASA) realizată de BNS este în creștere – de la 47.600 în 2023, la 48.200 – în 2024.

Datele din ASA relevă că în profil regional circa 68,9% din cifra de afaceri înregistrată de întreprinderile din Republica Moldova în anul 2024, revine companiilor ce activează în municipiul Chișinău.

În 2023, cota întreprinderilor din municipiul Chișinău era chiar mai mare și constituia 69,6%, ceea ce denotă o concentrare foarte mare a afacerilor în capitală.

Pe locul doi urmează regiunea de dezvoltare Centru cu o cotă de 13,3%, apoi regiunea Nord – cu 10,9%, Sud – cu 4,3% și UTA Găgăuzia – 2,6%.

După numărul de angajați cota întreprinderilor din municipiul Chișinău este ceva mai mică – de 59,9%.

Ancheta Biroului Național de Statistică arată că întreprinderile din Capitală conduc și la cifra de afaceri pe un salariat – circa 1,65 milioane lei, în timp ce în regiunile de dezvoltare Nord și Sud de abia trece de un milion de lei.

Potrivit BNS, cercetarea Ancheta Structurală Anuală (ASA) cuprinde următoarele activități economice: industria extractivă și prelucrătoare; energie electrică și termică, gaze și apă; construcții; comerț; transport; activități de cazare și alimentație publică; informații și comunicații; alte servicii de piață.

Nu sunt însă incluse agricultura, administrația publică, activitățile financiare și serviciile predominant necomerciale (învățământ, sănătate și asistență socială).