Circulația transportului prin PMAN va fi sistată în noaptea de Revelion

Circulația transportului public va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în zona Pieței Marii Adunări Naționale, din seara de 31 decembrie, ora 20:00, până în dimineața de 1 ianuarie, la ora 07:00.

Primăria municipiului Chișinău precizează că măsura vizează perimetrul cuprins între străzile A. Pușkin și Bănulescu-Bodoni și este legată de desfășurarea manifestațiilor cultural-artistice dedicate sărbătorii de Revelion. În noaptea dintre ani, transportul, inclusiv cel public, va fi redirecționat pe străzile adiacente.

Totodată, programul de circulație este extins în noaptea de Revelion pentru mai multe rute de troleibuz – 2, 8, 10, 12, 22 și 25, și pentru rutele de autobuz 2, 5, 9, 23, 26, 33 47, care vor circula până la ora 02:00. Troleibuzele și autobuzele care traversează PMAN vor urma trasee alternative, stabilite de municipalitate.

Schema completă de circulație poate fi consultată pe pagina municipalității. Totodată, personalul din transportul public va fi disponibil pentru a oferi informații suplimentare călătorilor pe durata restricțiilor.