Clanul Dodon a vizitat afacerea dubioasă a fostului adjunct al procurorului general, Ruslan Popov din Brăviceni, Orhei

Ex-preşedintele Igor Dodon şi fratele său, Alexandru, au vizitat o afacere agricolă, la care se presupune că ar fi părtaş şi fostul procuror general-adjunct, Ruslan Popov. Este vorba despre livada hiper-intensivă şi bazinul de acumulare a apei pentru irigare de lângă satul Brăviceni, raionul Orhei, despre care portalul Anticorupţie.md a publicat toamna trecută o anchetă.

Fraţii Dodon au fost surprinşi sâmbătă de un biciclist care trecea pe alături. Bărbatul ne-a declarat că a fost ameninţat şi impus să şteargă imaginile făcute cu telefonul mobil, reuşind să salveze doar o imagine.”Cândva acolo a fost cota bunicii mele din Brăviceni. M-am dus să-mi vizitez rudele şi am rămas surprins de ce am văzut acolo. Un an în urmă nu era nici bazinul, nici staţia de irigare. Fraţii Dodon nu au zis nimic. Însă acolo era Mihai Paciu, un afacerist din Brăviceni. El m-a impus să şterg imaginile, m-a înjurat şi m-a ameninţat cu răfuiala fizică dacă imaginea va fi publicată”, ne-a spus bărbatul.

Precizăm că Mihai Paciu este fost deputat socialist şi deţine o treime din întreprinderea ODL- agro SRL. O treime din întreprindere a fost înregistrată, până la sfârşitul lunii septembrie 2021, pe numele lui Alexandru Popov, fiul mai mare al lui Ruslan Popov. Cota lui Popov a fost re-înregistrată pe numele unui consătean de al său, Lilian Racoviţă, stabilit de mai mulţi ani cu traiul în SUA, cu puţin timp înainte de a fi reţinut ex-procurorul general ajunct, învinuit într-un dosar de îmbogăţire ilicită.

Întâmplător sau nu, vizita fraţilor Dodon la moşia de la Brăviceni a avut loc în aceeaşi zi când procurorii au descins cu precheziţii la domiciliul lui Ruslan Popov, bănuit într-un nou dosar, pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari.