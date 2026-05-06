Clubul Sheriff Tiraspol, obligat să plătească despăgubiri unui fost fotbalist

Curtea de Arbitraj Sportiv a respins parțial apelul clubului Sheriff Tiraspol cu privire la decizia inițială a FIFA, de achitare a compensațiilor pentru rezilierea contractului fostului jucător al formației, Luis Mateo Ortiz Lara. Potrivit FIFA, jucătorul a reziliat contractul în mod unilateral, dar cu justă cauză, ca urmare a comportamentului clubului.

Litigiul vizează încetarea contractului de muncă semnat în ianuarie 2024 și valabil până la sfârșitul anului 2025. Jucătorul a sesizat FIFA după ce a invocat mai multe încălcări ale obligațiilor contractuale de către club. Printre acțiunile invocate se numără excluderea din activitățile echipei, limitarea accesului la infrastructura clubului și lipsa unui răspuns la solicitările jucătorului de a-și continua activitatea.

FIFA a obligat clubul din Tiraspol să achite jucătorului 7 mii de dolari cu titlu de salariu restant și 112 mii de dolari drept despăgubiri pentru rezilierea contractului, plus dobândă de 5% pe an începând cu septembrie 2024, până la stingerea datoriei. Sheriff a contestat decizia la Curtea de Arbitraj Sportiv, invocând existența unui acord de reziliere de comun acord.

CAS a constatat că nu există dovezi suficiente că un astfel de acord ar fi fost semnat de jucător și a menținut decizia FIFA, dar a redus suma pentru despăgubiri la 81,7 mii de dolari, menținând plata de 7 mii de dolari pentru salariul restant. Motivul ține de faptul că jucătorul semnase cu un alt club de fotbal, inclusiv pe o perioadă cuprinsă deja în contractul anterior cu Sheriff Tiraspol.

Mijlocașul defensiv Luis Mateo Ortiz Lara a evoluat pentru Sheriff Tiraspol în sezonul 2023-2024 și a bifat 6 partide în tricoul „viespilor”, înregistrând o pasă de gol.