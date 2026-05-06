Podul de pe strada Ismail din capitală urmează a fi reparat. Anunțul a fost făcut de autoritățile municipale. Specialiștii atenționează că termenul de folosință a construcției a fost depășit. Zilnic, pe el circulă mii de mașini și oameni, în timp ce gradul de eroziune crește în fiecare an. Când anume vor începe lucrările de reparație și cât ar costa acestea, primăria nu a comunicat.

„Fisuri adânci și bucăți de beton, care pot să cadă în orice clipă. Așa arată astăzi podul de pe strada Ismail din Chișinău. A fost construit acum mai bine de jumătate de secol și niciodată reparat capital. Puținele intervenții de-a lungul timpului nu au rezolvat problema, așa că degradarea continuă, iar riscul unei tragedii crește cu fiecare zi”, relatează jurnalista Viorica Costașcu.

Urbanistul Victor Chironda a declarat că un grup de specialiști a stabilit încă din 2018 că termenul de folosință a podului de pe strada Ismail a fost depășit.

„Dar vedem că pe acest an au fost alocate doar 10 milioane de lei, care sub nicio formă nu pot fi suficiente pentru reparație. Presupunem că abia anul acesta ei se apucă să facă proiectarea și deja anul acesta va fi făcută proiectarea, reparațiile nu vor putea începe mai devreme de anul viitor”, a declarat urbanistul Victor Chironda.

În opinia expertului, o astfel de construcție necesită anual resurse de zece ori mai mari.

„Așa aproximativ dacă să comparăm cu niște lucrări de reparație capitală a unui obiectiv de așa dimensiune ele nu pot fi mai mici decât 50-60 milioane de lei poate chiar toate 100, în independență de lucrări trebuie să fie făcute”, a mai menționat Victor Chironda.

Primăria a anunțat că proiectul de reparație capitală a podului de pe strada Ismail va fi definitivat în curând.

„Suntem la etapa de definitivare a proiectului, în momentul în care vor fi toate actele pregătite, verificate de către verificatorii de stat vor fi gata pentru lansarea licitației. Între timp, a fost securizat tot perimetrul podului și careva pericol la moment nu există. Atunci când va fi finalizate toate verificările corespunzătoare vom anunța public despre lansarea licitație”, a declarat vicepremierul Ilie Ceban.

La întrebarea jurnaliștilor cât ar putea costa lucrările și dacă reparația va fi capitală, viceprimarul a răspuns că mai multe informații vor fi oferite după definitivarea proiectului.

În 2022, autoritățile municipale au declarat că analizează posibilitatea reparării podului de pe strada Ismail. Mai mult, tot atunci a fost anunțat că Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație a semnat un contract de expertiză și de proiectare a construcției, iar costul lucrărilor era evaluat la 2,9 milioane de lei.