Percheziții la Pereni: Polițiștii au ridicat muniții și armament

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Rezina au desfășurat, la data de 6 mai, percheziții la domiciliile a trei bărbați din satul Pereni, într-un proces contravențional inițiat pentru încălcarea regimului de deținere a armelor și munițiilor.

Potrivit oamenilor legii, în urma acțiunilor efectuate de serviciul armament, la domiciliul unui bărbat în vârstă de 45 de ani au fost depistate și ridicate 12 cartușe de calibru 12 mm, componente pentru cartușe de vânătoare, bile din plumb de diferite dimensiuni, precum și o cutie cu praf de pușcă.

Verificările efectuate în registrele de specialitate au arătat că acesta nu figurează ca posesor legal de armă.

Totodată, la domiciliul unui alt bărbat, de 50 de ani, polițiștii au găsit două cartușe de vânătoare de calibru 16 mm, păstrate ilegal. Deși acesta deține legal mai multe arme, întreaga muniție și armamentul aflate în posesia sa au fost ridicate până la luarea unei decizii pe caz.

Obiectele depistate au fost ridicate și urmează să fie supuse expertizei în cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.

Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Rezina reamintesc că respectarea regimului de deținere a armelor și munițiilor este obligatorie, iar încălcarea acestuia atrage răspundere conform legislației în vigoare.