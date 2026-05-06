Zelenski sugerează țintele potențialelor atacuri ucrainene când Rusia va sărbători Ziua Victoriei. „Sarcini” trasate spionajului militar

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a invocat informații ale serviciului de intelligence militar și a sugerat că forțele țării sale ar putea viza alte regiuni ale Rusiei într-o perioadă în care autoritățile ruse se concentrează pe parada de Ziua Victoriei, din 9 mai, de la Moscova.

Miercuri, într-o postare pe platforma X, în urma unui raport făcut de șeful serviciului ucrainean de informații militare (HUD), Oleg Ivașcenko, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că a trasat „sarcini separate” structurii de intelligence.

„Observăm că în ultimele săptămâni au fost construite cercuri suplimentare de apărare antiaeriană în jurul Moscovei, cu costul unei redistribuiri la scară largă a sistemelor din regiunile Rusiei. Acest lucru indică faptul că leadershipul rus nu se pregătește pentru încetarea focului care a făcut obiectul atâtor declarații și este mai preocupat de parada sa de la Moscova decât de restul Rusiei”, a declarat liderul ucrainean, citat de Ukrainska Pravda.

„În același timp, observăm că acest lucru creează oportunități suplimentare pentru sancțiunile noastre cu rază lungă de acțiune. Ne vom defini prioritățile corespunzătoare”, a conchis președintele Ucrainei.

Ucraina acuză Rusia că „respinge salvarea de vieți omenești”

Președintele rus Vladimir Putin propusese unilateral o încetare a focului în datele de 8 și 9 mai, când vor avea loc comemorările victoriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, pe care Rusia o marchează anual printr-o parada militară în Piața Roșie din Moscova.

Zelenski a propus, în schimb, o încetare a focului pe termen nelimitat, care să înceapă din 6 mai. Astăzi, însă, el a acuzat Rusia că a comis 1.820 de încălcări până miercuri dimineața târziu.

„Alegerea Rusiei este o respingere evidentă a încetării focului și a salvării de vieți omenești”, a declarat președintele ucrainean, citat de Reuters.

În aceste condiții, este neclar dacă Kievul va respecta propunerea de armistițiu înaintată de Rusia pentru perioada 8-9 mai. Ministerul rus al apărării amenințase că va lansa atacuri cu rachete asupra zonei centrale a capitalei ucrainene dacă este „perturbată” parada de la Moscova.