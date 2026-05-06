Maia Sandu a decorat un general din SUA cu Ordinul de Onoare

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut marți, la Chișinău, o întrevedere cu Elaine Marshall, Secretara de Stat a statului american Carolina de Nord. Vizita are loc în contextul reuniunii Comitetului Bilateral Moldova – Carolina de Nord și marchează 25 de ani de parteneriat civil, precum și 30 de ani de cooperare dintre Armata Națională a Republicii Moldova și Garda Națională a Carolinei de Nord.

Potrivit Președinției, discuțiile s-au axat pe mai multe domenii de colaborare, printre care consolidarea capacităților instituționale, schimburile educaționale, agricultura și modernizarea sectorului de apărare.

Cele două părți au evidențiat progresele înregistrate de Republica Moldova în consolidarea democrației și avansarea procesului de integrare europeană. Totodată, a fost subliniată importanța strategică a Republicii Moldova pentru stabilitatea regională.

În cadrul întrevederii, generalul-maior Todd Hunt, Adjutantul General al Gărzii Naționale a Carolinei de Nord, a fost decorat de Maia Sandu cu Ordinul de Onoare, pentru contribuția adusă la dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul apărării.