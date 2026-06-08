CNA: Rețineri, dosare de corupție și sechestre de milioane de lei într-o săptămână

Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță noi acțiuni de combatere a corupției și de recuperare a bunurilor infracționale, desfășurate în ultima săptămână. Printre cele mai importante cazuri documentate se numără o schemă de corupție ce vizează proceduri de achiziții publice la SA „Termoelectrica”, precum și o schemă de corupție sistemică depistată într-o instituție medicală din Edineț.

Potrivit CNA, un șef de secție din cadrul SA „Termoelectrica” a fost reținut într-un dosar de corupere activă și pasivă legat de organizarea și desfășurarea unor proceduri de achiziții publice.

Acesta este bănuit că ar fi primit sistematic câte 10.000 de lei lunar de la reprezentantul unui agent economic pentru a favoriza compania respectivă în cadrul licitațiilor organizate de întreprindere.

Învinuitul a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile.

Într-un alt dosar, ofițerii CNA au documentat la Edineț o presupusă schemă de corupție sistemică într-o instituție medicală. Doi angajați sunt cercetați pentru trafic de influență și corupere pasivă în procedurile de stabilire a aptitudinii pentru serviciul militar.

Investigațiile au scos la iveală mai multe episoade infracționale, ceea ce a determinat inițierea a încă trei cauze penale pentru corupere pasivă. Potrivit CNA, a fost identificată o practică repetitivă prin care diferite persoane ar fi fost favorizate în schimbul unor plăți ilegale, ceea ce indică existența unor fapte de corupție cu caracter sistemic.

În perioada de raport, ofițerii de urmărire penală ai CNA au pornit 13 cauze penale noi și au finalizat urmărirea penală în șase dosare, cu propunerea de trimitere a acestora în judecată.

Totodată, zece persoane cercetate în dosarele gestionate de CNA se află în prezent în arest preventiv în două instituții penitenciare.

Pe segmentul recuperării bunurilor infracționale, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestre pe șase bunuri estimate la circa șase milioane de lei și a preluat în administrare peste 500.000 de lei.

De asemenea, instanțele de judecată au confirmat sechestre aplicate anterior pe bunuri în valoare de peste 8,8 milioane de lei. Într-un dosar de spălare de bani, au fost înghețate active virtuale în valoare de 20.000 de dolari.

În domeniul prevenirii corupției, CNA a transmis autorităților 17 rapoarte de expertiză și trei avize la proiecte de acte normative. Totodată, instituția a eliberat 139 de caziere de integritate, iar peste 400 de funcționari au participat la instruiri anticorupție.

În aceeași perioadă, la Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 72 de apeluri, iar în cancelaria CNA au fost înregistrate 1.540 de materiale.