Serviciul Antigrindină a lansat 51 de rachete în timpul furtunilor din 6 iunie

Serviciul Antigrindină a lansat 51 de rachete pentru a reduce riscul de grindină provocat de furtunile din 6 iunie. Specialiștii au intervenit în patru raioane ale țării, după ce au fost identificate 16 celule de furtună cu potențial de grindină.

Potrivit Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice, pe 6 iunie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate ploi puternice însoțite de descărcări electrice și fenomene atmosferice favorabile producerii grindinei.

Pentru a reduce riscul provocat de aceste fenomene, unitățile speciale din Edineț, Sângerei, Cornești și Călărași au intervenit în intervalul 14:42–18:17.

În cadrul acțiunilor au fost identificate 16 celule de furtună cu potențial de grindină, iar pentru diminuarea pericolului au fost lansate 51 de rachete antigrindină. Dintre acestea, 46 au fost de tip Loza-7, iar cinci de tip Loza-2.

Datele Serviciului Antigrindină arată că, de la începutul sezonului de protecție, au fost identificate 222 de celule de furtună cu risc de grindină, pentru combaterea cărora au fost utilizate în total 1.069 de rachete antigrindină.

Totodată, instituția precizează că, de la începutul sezonului, au fost înregistrate șapte zile în care au fost necesare intervenții active pentru reducerea riscului producerii grindinei.