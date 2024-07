Coca-Cola mizează pe Jocurile Olimpice de la Paris (analiză)

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris este la doar o zi distanță. În timp ce sportivii se pregătesc pentru unul dintre cele mai importante evenimente din cariera lor, iar spectatorii pentru noi recorduri, sponsorii sunt cu ochii pe beneficiile pe care eforturile lor le vor aduce dacă evenimentul va avea succes. Dintre toate companiile care susțin actuala ediție a Jocurilor Olimpice, cel mai vechi sponsor este Coca-Cola.

Relația dintre Coca-Cola și Comitetul Internațional Olimpic a început în 1928. Compania a susținut Jocurile Olimpice din acel an, de la Amsterdam, și de atunci a sprijinit toate edițiile. Visa a încheiat primul parteneriat cu Olimpiada în 1986, Samsung în 1988, P&G în 2010, Toyota în 2015 și Airbnb în 2019. De fapt, într-un studiu din mai 2024, realizat de Nielsen cu privire la notorietatea globală a asocierii mărcii cu Jocurile Olimpice, Coca-Cola domină cu aproape 55%. Puțin mai mult de 43% dintre consumatorii globali erau conștienți de asocierea Visa cu Jocurile Olimpice. Celelalte mărci erau, în ordine, Samsung, Toyota, Airbnb și P&G. Brandurile de mai sus încearcă să beneficieze la maximum de asocierea lor cu Jocurile Olimpice, iar aici Coca-Cola pare să fie și ea campioană. Potrivit Nielsen, din ianuarie până în mai 2024, Coca-Cola a cheltuit peste 440 de milioane de dolari pe publicitate, Airbnb 250 de milioane de dolari, iar Visa a cheltuit aproape 29 de milioane de dolari,. Susținerea Coca-Cola pentru CIO este estimată la un cost anual de aproximativ 93 de milioane de dolari, ceea ce permite Coca-Cola să își promoveze produsele la cel mai mediatizat eveniment sportiv din lume. De asemenea, compania este unul dintre cei doi sponsori oficiali ai ștafetei torței olimpice printr-un acord cu organizatorii olimpiadei Paris 2024, în valoare de aproximativ 18,6 milioane de dolari. Coca-Cola a înregistrat rezultate financiare bune în al doilea trimestru al acestui an. Veniturile nete au crescut cu 3%, ajungând la 12,4 miliarde de dolari, iar veniturile organice au crescut cu 15%, mai mult decât previziunile de 9%. Creșterea vânzărilor organice a fost semnificativ mai mare decât cea de 2,9% înregistrată de PepsiCo, într-o perioadă practic similară. Dar Coca-Cola a recunoscut că vremea nefavorabilă din Europa a dus la unele scăderi ale consumului departe de casă în anumite țări. Din acest motiv, evenimente sportive precum recent încheiatul Euro 2024 și Jocurile Olimpice care încep în curând vor ajuta vânzările companiei. De asemenea, compania și-a majorat previziunile pentru întregul an cu o creștere organică ajustată a veniturilor de 9% până la 10% și anticipează o creștere a profitului comparabil pe acțiune de 5% până la 6% față de cel anunțat în 2023.

Investitorii au remarcat rezultatele solide ale gigantului Coca-Cola, prețul acțiunilor fiind în creștere cu aproape 12% de la începutul anului, spre deosebire de rivalul său Pepsi care a scăzut cu aproape 1% în aceeași perioadă. Pe platforma socială de tranzacționare și investiții eToro, Coca-Cola este a 18-a cea mai deținută acțiune de către investitorii români individuali și cea a 16-a la nivel global. _

